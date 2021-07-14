Родственники жертв взрыва в порту Бейрута напали на резиденцию главы МВД Ливана

Бейрут, 14 июля. Родственники пострадавших от взрыва в порту столицы Ливана, который произошел летом 2020 года, организовали демонстрацию у дома министра внутренних дел страны Мухаммада Фахми. Этот митинг перерос в стычки с полицией.

Основным требованием протестующих стал отказ парламента лишить депутатской неприкосновенности руководителя Главного управления общественной безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима. Его считают одним из виновных по делу о взрыве в порту Бейрута. В настоящее время семьи погибших пытаются оказать давление на власти страны для привлечения к ответственности ряда высокопоставленных лиц государства, которых судья Тарек Битар, расследующий это дело, назвал причастными к происшествию.

Angry relatives of Beirut blast victims attempt to storm minister’s residence https://t.co/OgCkvwR6KS pic.twitter.com/SRJK4MVSou — Arab News (@arabnews) July 14, 2021

В напоминание о погибших демонстранты несли гробы, которые начали перебрасывать через забор резиденции министра, после чего протесты переросли в стычки с правоохранителями. При этом участники выкрикивали оскорбления в адрес обвиняемых в катастрофе и призывали сотрудников полиции не защищать «чиновников, которые морят их голодом».

После трех часов противостояния демонстрантам удалось разбить одно из окон, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ.

Ранее аналогичные акции протеста проходили перед зданием парламента, а также резиденциями бывших министра внутренних дел, финансов и труда Нухада аль-Машнука, Хасана Халила и Гази Зуэйтера. Парламент отказался приостановить депутатскую неприкосновенность чиновников для привлечения их к следствию. Судья Битар при этом отказался предоставить парламенту какие-либо дополнительные документы и свидетельства по делу, обосновав это конфиденциальностью расследования.

Все трое, как и глава Службы государственной безопасности генерал-майор Энтони Салиба, подозреваются в халатности. По мнению суда, указанные лица знали о том, что в порту Бейрута в ненадлежащих условиях хранятся взрывчатые вещества, однако не предприняли никаких мер для предотвращения катастрофы.

Judge Fadi Sawan Might issue an arrest warrant on the Director General of the State Security Service General Tony Saliba, who was summoned for questioning on the case of #Beirut Blast, and did not attend the today's investigation session. pic.twitter.com/Nns3LN6K8b — ܡܐܪܝܘ ???????????????? (@MarioLeb79) December 17, 2020

Взрыв в порту столицы Ливана произошел 4 августа 2020 года. В результате воспламенения и детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с одного из грузовых судов в 2013 году, были разрушены и повреждены дома в радиусе 10 км от порта. Погибли не менее 200 человек, около шести тысяч получили ранения, 300 тысяч остались без жилья.

Из-за вспыхнувших акций протеста и беспорядков правительство страны во главе с премьер-министром Хасаном Диабом подало в отставку, при этом новый состав до сих пор не сформирован. Наряду с остановкой работы порта это резко усугубило финансовый кризис в Ливане, который привел к падению курса национальной валюты более чем на 90%, а также острому дефициту продовольствия, горючего и медицинских препаратов.

После взрыва ряд государств и международных организаций оказали поддержку Бейруту. Россия, Франция, Иордания, Дания, Чехия, Греция и Италия направили в Ливан своих сотрудников МЧС и медицинский персонал для оказания помощи раненым и разбора завалов. Турция, Великобритания, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и Иранское общество Красного Полумесяца направили в страну медицинские препараты и продовольствие.

Помимо этого, в рамках борьбы с распространением детского труда ЮНИСЕФ начал выдавать пособия семьям, имеющим на содержании несовершеннолетних. Нуждающиеся получают выплаты на руки в долларах, так как из-за значительной разницы между государственным и рыночным курсом ливанского фунта организация уже потеряла около 250 млн долларов при конвертации валют. В настоящее время размер пособия составляет 40 долларов, планируется увеличение этой суммы до 60 для семей с двумя детьми и до 80 — для многодетных семей.

Также зарубежные партнеры Ливана готовы оказать свою помощь в восстановлении разрушенного порта. В конце июня страну посетила деловая делегация из России, осмотревшая объект. Как сообщили ливанские власти, специалисты из РФ могут принять участие в реконструкции бункеров на территории бейрутской портовой площадки. Кроме того, отечественные компании заинтересованы в строительстве бункера в порту Триполи на севере республики.