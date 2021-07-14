Близкий друг поделился с ФАН воспоминаниями о режиссере Александре Стефановиче

Уход из жизни российского кинорежиссера и писателя Александра Стефановича стал одной из самых трагических смертей от COVID-19 для его близкого друга — известного кинокритика и историка кино Александра Шпагина. В беседе с ФАН он поделился воспоминаниями о ярком творце, с которым тепло дружил и работал над совместными проектами в последние годы.

«Несмотря на то, что по виду он был весь такой мягкий, на самом деле он был человеком очень огромной внутренней остроты и харизматичности. С очень острым, безыллюзорным и точным взглядом на мир, а также с прекрасным пониманием природы человека», — сказал критик.

Несмотря на легкий нрав, Стефанович был человеком колоссальной порядочности и невероятной надежности — неслучайно режиссер был представителем комиссии Союза кинематографистов, которая, как подчеркнул Шпагин, и требует таких качеств.

«Он, вообще, был настоящий мужик. Если он говорит «нет», то это будет «нет». Если он скажет «да», то обязательно сделает. Такое мало у кого встречается — у Стефановича это было. Поэтому с огромной симпатией к нему относился. И если у меня выстреливали какие-то проекты, то я старался его туда пригласить, потому что понимал — будет только лучше», — поделился собеседник ФАН.

facebook.com / Александра Шпагин

Кинокритик отметил и невероятный дар рассказчика, которым обладал талантливый режиссер и писатель.

«Я много знаю людей, которые прекрасные такие коты-баюны, но они часто повторяют одни и те же истории, а он — нет. Господи, сколько он помнил! Он говорил: «Именно чуть-чуть, самую малость приукрашиваю. Только для того, чтобы история была закончена. А все остальное — чистая правда». И они всегда при этом были смешные», — вспомнил Александр Шпагин.

По признанию кинокритика, они со Стефановичем были людьми одной крови, поэтому всегда старались поддерживать друг друга в работе.

«Это потеря. Я думал, он выкарабкается — здоровый человек был. <…> Он в такой яркой творческой форме находился в последнее время — у него были идеи, какие-то проекты. Бывают смерти объективные, когда человек все уже сказал этому миру и ушел, попрощался. Я думал, что он еще очень много скажет, потому что его проекты всегда были острыми», — высказался Александр Шпагин.

Ранее своими воспоминаниями о режиссере Владимире Меньшове поделилась советская актриса Светлана Немоляева, которая была другом его семьи. Артистка подчеркнула, что всегда восхищалась доброжелательностью мастера и его умением работать с актерами.