Тракторист закатал в стог сена спящего жителя Кировской области

Киров, 14 июля. Несчастный случай произошел в Афанасьевском районе Кировской области во время уборки сена — тракторист закатал в стог спящего местного жителя.

По данным правоохранителей, мужчина 1966 года рождения спал в сене и угодил под роторные грабли спецтехники. Врачи диагностировали у него серьезные травмы в области головы и тела.

Пострадавшего забрали на вертолете санитарной авиации и доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Несмотря на усилия медиков, на следующий день кировчанин скончался. Следователи проводят проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет Свойкировский.рф.

Еще одна трагедия могла произойти во Владивостоке — родители везли в больницу ребенка, который проглотил небольшой предмет и начал задыхаться, но попали в пробку. Жизнь малышу спасли инспекторы ДПС, которые сопроводили машину семьи на служебном автомобиле, сообщала Deita.