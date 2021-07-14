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«Пирамида позора» на колесиках в Самаре теперь ездит по офисам организаций
Общество
«Пирамида позора» на колесиках в Самаре теперь ездит по офисам организаций
samcomsys.ru  /  Сайт РКС-Самара

Самара, 14 июля. По областному центру продолжает свои поездки «пирамида позора» на колесиках. Ее прошлые рейсы были по месту жительства должников за коммунальные услуги — частных лиц. На днях говорящая пирамида выехала пристыдить организации, задолжавшие за водоснабжение, водоотведение и негативное воздействие на окружающую среду.

В числе адресатов пирамиды на колесиках оказались гостиница, частная школа, эконом-парикмахерская и медицинский центр.

«Организации, которые не оплачивают квитанции, в большинстве своем успешны, их работа дает прибыль. При этом они недобросовестно относятся к работе других, предпочитая не платить за услуги водоснабжения и водоотведения. Тех, на кого не подействуют уведомления и огласка, ждут разбирательства в суде, оплата по исполнительным листам, а также отключение от воды и канализации», — заявили в компании «РКС-Самара».

Коммунальщики считают такой метод воздействия на должников весьма эффективным. Так, после упомянутого «визита» пирамиды медцентр, задолжавший 26 тысяч рублей за водоснабжение и водоотведение, сразу же погасил половину от требуемой суммы.

Ранее ФАН рассказывал о прохождении мобильной «пирамиды позора» по самарским многоквартирным домам и частному сектору.

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самара долги коммунальные службы водоснабжение
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