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«Не подходит для нас»: принцесса Анна была против свадьбы племянника и Меган Маркл
Общество
«Не подходит для нас»: принцесса Анна была против свадьбы племянника и Меган Маркл
ТАСС  /  Jonathan Brady

Лондон, 14 июля. Свадьба принца гарри на американской актрисе Меган Маркл не вызвала восторга у многих членов королевской семьи. Самой ярой противницей союза всегда была принцесса Анна.

Королевская свадьба прошла в 2018 году, с тех пор герцог и герцогиня Сассекские стали самыми обсуждаемыми родственниками действующей королевы Елизаветы II. Согласно информации в СМИ, от брака с американкой принца отговаривали родной брат, отец и даже бабушка.

Однако больше всех возмущалась союзом тетя принца Гарри принцесса Анна. Королевская особа всегда была уверена, что бывшая актриса не сможет справится с королевскими обязанностями, сообщает портал Teleprogramma.pro.

«Не женись на ней, она не подходит для этого! Она не подходит для нас, она не подходит для страны, она не подходит для работы», — слова дочери Елизаветы II приводит писать Колин Кэмпбелл в интервью изданию Express.

Отчасти слова принцессы Анны оказались пророческими. Меган Маркл не смогла вынести давления, которое оказывалось на нее в Букингемском дворце. В прошлом году они вместе с принцем Гарри переехали жить в США. В Калифорнии селебрити купили дом, где в начале лета у них родилась дочь.

В честь радостного события родственников навестили Кейт Миддлтон и принц Уильям, сообщает сайт 360tv.ru. Герцог и герцогиня Кембриджские планируют сделать свой визит неофициальным. Однако он может стать отличным шагом к примирению с Меган Маркл.

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принцесса Анна принц гарри меган маркл
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