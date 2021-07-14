Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 13:12
13:12
Весь мир
Лобби или обида: Франция призывает отказаться от российской и китайской вакцин
13:10
Происшествия
Суд приговорил к колонии полицейского, выстрелившего в девочку из-за отказа в интиме
13:09
Общество
Эфир: Насколько комфортно жить инвалидам в России, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
13:06
Политика
Политолог Матвейчев назвал Грузию «протекторатом и шестеркой» США
13:06
Происшествия
Жара на рейсе с открывшим аварийный люк пассажиром связана с техническими проблемами
13:04
Шоу-бизнес
Режиссер Стефанович незадолго до смерти рассказал о причине развода с Пугачевой
13:03
Общество
Проводим лето с комфортом: выбираем лучший настольный вентилятор
13:01
Шоу-бизнес
Стало известно, что оставил в наследство родственникам бывший муж Пугачевой
13:00
Политика
Стали известны сроки проведения переговоров России и США по стратегической стабильности
12:59
Общество
Терминал C возобновит работу в московском Шереметьево с 23 июля
Все новости

Минэкономразвития предложило РЖД 188 млрд рублей на восточную часть БАМ
Экономика
Минэкономразвития предложило РЖД 188 млрд рублей на восточную часть БАМ
wikipedia.org  /  A. L. (loading) / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 июля. Российские железные дороги могут получить 188 млрд рублей из Фонда национального благосостояния для развития восточной части Байкало-Амурской магистрали.

Соответствующее предложение сделало Минэкономразвития РФ. Предполагается, что деньги будут переданы компании на 25 лет под 5% годовых, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы РЖД и письмо гендиректора монополии Олега Белозерова вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Расширение восточного участка БАМ необходимо для вывоза дополнительных объемов груза из Якутии. Ожидается, что к 2027 году будет обеспечен пропуск 32 млн тонн новых грузов.

Президент России Владимир Путин в начале июля заслушал доклад правительства по модернизации БАМа и Транссиба. Он потребовал не сдвигать сроки окончания работ и в случае нехватки строителей привлекать военных специалистов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минэкономразвития предложило РЖД 188 млрд рублей на восточную часть БАМ
ржд строительство железные дороги бам минэкономразвития рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru