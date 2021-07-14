Минэкономразвития предложило РЖД 188 млрд рублей на восточную часть БАМ

Москва, 14 июля. Российские железные дороги могут получить 188 млрд рублей из Фонда национального благосостояния для развития восточной части Байкало-Амурской магистрали.

Соответствующее предложение сделало Минэкономразвития РФ. Предполагается, что деньги будут переданы компании на 25 лет под 5% годовых, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы РЖД и письмо гендиректора монополии Олега Белозерова вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Расширение восточного участка БАМ необходимо для вывоза дополнительных объемов груза из Якутии. Ожидается, что к 2027 году будет обеспечен пропуск 32 млн тонн новых грузов.

Президент России Владимир Путин в начале июля заслушал доклад правительства по модернизации БАМа и Транссиба. Он потребовал не сдвигать сроки окончания работ и в случае нехватки строителей привлекать военных специалистов.