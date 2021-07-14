Политолог Коротченко объяснил, зачем дипломат США украл ж/д стрелку под Тверью

Москва, 14 июля. Американский дипломат не просто так устроил акт вандализма на железной дороге в Тверской области, считает политолог Игорь Коротченко.

Как считает эксперт, дипломатом руководили спецслужбы США, а попытка украсть железнодорожную стрелку была предпринята, чтобы передать ее в ЦРУ. Руководство США планировало изучить механизм на предмет возможности внедрения в него аппаратуры слежения и передачи данных по спутниковому каналу. После этого Америка собирала бы информацию о передвижении железнодорожных составов и поездов, уверен Коротченко.

«Больше всего их интересует носитель ядерных боевых блоков — БЖРК «Баргузин», который в ближайшее время может быть принят на вооружение», — сказал Коротченко.

Подобные случаи имели место и во времена СССР, когда около одного из объектов противоракетной и противовоздушной обороны в Подмосковье нашли прибор, нашпигованный радиоэлектронной аппаратурой. Сейчас технологии дошли до того, что средства слежения можно установить куда угодно, говорит эксперт.

«Теперь ЦРУ трижды подумает: а стоит ли игра свеч после такой скандальной засветки», - заключил политолог.

Инцидент с американским дипломатом произошел 13 июля на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. Сотрудник посольства США украл стрелочный указатель. После этого случая МИД РФ отправил его на родину.