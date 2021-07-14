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Первая воздушная репетиция главного военно-морского парада прошла в небе над Петербургом

  /   Обновлено: 14 июля 2021 12:40
Армия
Первая воздушная репетиция главного военно-морского парада прошла в небе над Петербургом
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 июля. Авиация ВМФ РФ провела первую воздушную репетицию главного военно-морского парада в небе над Сенатской площадью в Санкт-Петербурге.

В тренировке было задействовано 48 боевых самолетов и вертолетов. Пилоты осуществляли вылеты сразу с четырех аэродромов Западного военного округа. Трехдвигательные реактивные авиалайнеры Ту-154М и Ту-134УБЛ впервые после модернизации приняли участие в репетиции.

Пролет в районе Сенатской площади проходил в едином строю. Тактические группы были разбиты по классам воздушной авиации, а также в соответствии с решаемыми задачами. Пилоты ВМФ РФ отработали элементы соблюдения дистанции, скорости и высоты во время прохождения маршрута.

Для участия в торжественном параде на аэродромы ЗВО прибыли воздушные суда от соединений Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанских флотов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Петербурге, будет самым масштабным по сравнению со всеми предыдущими.

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