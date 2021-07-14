Глушаков оценил выступление сборной России на Евро-2020

Москва, 14 июля. Сборная России на прошедшем Евро-2020 смогла набрать лишь три очка, обыграв команду Финляндии (1:0), этого не хватило для выхода в плей-офф турнира.

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020, отметив, что на данный момент — это реальный уровень отечественного футбола.

«Это наш уровень. Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно», — отметил полузащитник, добавив, что раньше в российском чемпионате выступали сильные легионеры.

По словам Глушакова, раньше в РПЛ молодые игроки становились сильнее, играя вместе с топ-легионерами. Он также напомнил, что национальная команда в 2020 года не смогла обыграть команду Молдавии, пишет «Спорт-Экспресс».

Сборная России на прошедшем Евро-2020 крупно проиграла бельгийцам (0:3), минимально одолела финнов (1:0), уступила датчанам (1:4) и лишилась шансов на выход в 1/8 финала турнира. Капитана сборной Артема Дзюбу признали лучшим игроком национальной команды на первенстве Европы.