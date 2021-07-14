Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 13:12
13:12
Весь мир
Лобби или обида: Франция призывает отказаться от российской и китайской вакцин
13:10
Происшествия
Суд приговорил к колонии полицейского, выстрелившего в девочку из-за отказа в интиме
13:09
Общество
Эфир: Насколько комфортно жить инвалидам в России, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
13:06
Политика
Политолог Матвейчев назвал Грузию «протекторатом и шестеркой» США
13:06
Происшествия
Жара на рейсе с открывшим аварийный люк пассажиром связана с техническими проблемами
13:04
Шоу-бизнес
Режиссер Стефанович незадолго до смерти рассказал о причине развода с Пугачевой
13:03
Общество
Проводим лето с комфортом: выбираем лучший настольный вентилятор
13:01
Шоу-бизнес
Стало известно, что оставил в наследство родственникам бывший муж Пугачевой
13:00
Политика
Стали известны сроки проведения переговоров России и США по стратегической стабильности
12:59
Общество
Терминал C возобновит работу в московском Шереметьево с 23 июля
Все новости

Глушаков оценил выступление сборной России на Евро-2020
Евро 2020
Глушаков оценил выступление сборной России на Евро-2020
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 14 июля. Сборная России на прошедшем Евро-2020 смогла набрать лишь три очка, обыграв команду Финляндии (1:0), этого не хватило для выхода в плей-офф турнира.

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020, отметив, что на данный момент — это реальный уровень отечественного футбола.

«Это наш уровень. Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно», — отметил полузащитник, добавив, что раньше в российском чемпионате выступали сильные легионеры.

По словам Глушакова, раньше в РПЛ молодые игроки становились сильнее, играя вместе с топ-легионерами. Он также напомнил, что национальная команда в 2020 года не смогла обыграть команду Молдавии, пишет «Спорт-Экспресс».

Сборная России на прошедшем Евро-2020 крупно проиграла бельгийцам (0:3), минимально одолела финнов (1:0), уступила датчанам (1:4) и лишилась шансов на выход в 1/8 финала турнира. Капитана сборной Артема Дзюбу признали лучшим игроком национальной команды на первенстве Европы.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Глушаков оценил выступление сборной России на Евро-2020
футбол глушаков сборная россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru