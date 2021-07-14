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Теряется вкус жизни: Куклачев раскритиковал Моргенштерна и «Дом-2»
Шоу-бизнес
Теряется вкус жизни: Куклачев раскритиковал Моргенштерна и «Дом-2»
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 июля. Известный артист цирка Юрий Куклачев высказался о современной музыке. Больше всего от дрессировщика кошек досталось скандально известному рэперу Моргенштерну.

Современный шоу-бизнес пестрит разными артистами. За свою карьеру 72-летний Куклачев был знаком со многими легендарными советскими и российскими звездами, но в текущее время все иначе, и это он принимать не хочет.

От циркача досталось не только девушкам, продающим свою любовь за деньги, но и молодым людям, которые стали больше похожи на девушек внешне и манерами. Больше всего негатив у артиста вызывает рэпер Моргенштерн, которого недавно оштрафовали за пропаганду наркотиков.

«Я пытаюсь своих внуков дисциплинировать. Но они уже смотрят TikTok, знают, кто такой Моргенштерн. Я даже выговорить эту фамилию не могу. Объясняю им, что это кусок пустоты. А в жизни надо дорожить каждой секундой», — раскритиковал дрессировщик в интервью изданию «Собеседник».

Наравне с рэп-исполнителем досталось и телестройке «Дом-2». Куклачев уверен, что программа пробуждает в зрителях лишь низменные чувства и инстинкты, а любовь уходит на второй план.

«Секс — дело хорошее, я ничего не имею против. Но это все-таки совершенно другое. Когда девочку настраивают на то, что секс — это главное, она начинает считать, а сколько у нее было мальчиков. Это приводит к тому, что теряется вкус жизни», — заявил Куклачев.

Своим поведением рэпер Моргенштерн раздражает не только известных артистов, но и даже людей на правительственном уровне. Недавно стало известно о «поездке» шоумена на Украину, где его внесли в черный список.

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музыка дом-2 куклачев моргенштерн
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