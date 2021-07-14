В Московском регионе стоит жаркое лето. Отличная погода — в Северной столице. Самый разгар сезона — на юге России. Солнце без устали светит целый день, раскаляя асфальт в городах и песок на пляжах Черного и Азовского морей.

Счастливы те, кто проводит эти чудесные дни на берегу водоема, да и просто за городом, в тени деревьев, в тишине и спокойствии. Ну а городская жизнь кипит, остальные работают с утра и до вечера, и им как-то приходится справляться с жарой. Всевозможные системы кондиционирования сейчас — на пике популярности. Однако установка полноценной системы охлаждения воздуха — далеко не всем по карману, да и монтаж такого оборудования требует времени. А хочется быстро и недорого, ведь жара-то уже настала.

Самым быстрым и доступным способом освежиться станет вентилятор. В этой статье рассмотрим, какие они бывают и на что обратить внимание при покупке. В конце вас ждет рейтинг лучших настольных вентиляторов по версии ФАН.

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Какие бывают вентиляторы

Сегодня на рынке представлено множество разных моделей, которые можно условно разделить на несколько групп:

Напольные : представляют собой вертушку, закрепленную на оси. Высока ножки, как правило, регулируется. Хорошо, если есть регулировка наклона и функция поворота. Сами лопасти заключены в защитную сетку. Воздушный удар, то есть расстояние, на которое установка гонит воздух, достигает порядка 15 метров. Обратите внимание, что напольные конструкции должны быть очень устойчивы. Обязательно проверьте этот параметр при покупке.

: представляют собой вертушку, закрепленную на оси. Высока ножки, как правило, регулируется. Хорошо, если есть регулировка наклона и функция поворота. Сами лопасти заключены в защитную сетку. Воздушный удар, то есть расстояние, на которое установка гонит воздух, достигает порядка 15 метров. Обратите внимание, что напольные конструкции должны быть очень устойчивы. Обязательно проверьте этот параметр при покупке. Колонные, или радиальные : в общем-то, также являются напольными, но представляют собой колонну без лопастей. Воздух поступает в цилиндр с лопастями и выходит наружу через воздуховоды, которые расположены по всей длине колонны.

: в общем-то, также являются напольными, но представляют собой колонну без лопастей. Воздух поступает в цилиндр с лопастями и выходит наружу через воздуховоды, которые расположены по всей длине колонны. Настольные: устанавливаются на столе, подоконнике, тумбочке около кровати, словом, на любой горизонтальной поверхности. Их можно переносить с места на место. Бывают как с лопастями, так и без них.

Кроме конструкции, вентиляторы различаются по мощности:

малой мощности — не более 30 Вт;

средней мощности — не более 50 Вт;

высокой мощности — не более 100 Вт;

супермощные — более 100 Вт.

Выбирая вентилятор, стоит помнить, что слишком высокая мощность ― это и высокий уровень шума, и расход электроэнергии. Да и слишком сильный поток воздуха не всегда нужен, особенно если помещение небольшое или речь идет о настольной модели.

Дополнительные функции: поворот и наклон, возможность дистанционного управления — будут существенным плюсом. Обратите внимание на уровень шума, особенно если планируете использовать установку в ночное время. Как ни крути, но даже в крупных городах к ночи шум стихает, и постоянный гул будет мешать. Современные установки позволяют снизить громкость работы до комфортной.

Разберем подробнее самые удобные и доступные по цене настольные вентиляторы.

pixabay.com /

Выбираем настольный вентилятор

Федеральное агентство новостей /

Казалось бы, куда уже проще, вентилятор ― он и есть вентилятор. Бери любой и пользуйся. Но поскольку это — вещь все-таки не одноразовая, кроме мощности и уровня шума, о чем мы уже говорили, на некоторые моменты надо обратить внимание при покупке.

Лопастной: классическая конструкция, но тут есть свои нюансы. При покупке выбирайте модель с четырьмя лопастями, а не с тремя. Лучше, чтобы лопасти были металлические, а не пластиковые.

Обратите внимание на надежность защитной решетки. Ячейки должны быть максимально мелкими, а сама конструкция — крепкой. Хорошо, если стойка будет оборудована силиконовыми «подушечками» для обеспечения все той же устойчивости и бесшумной работы. Обязательно попробуйте аппарат при покупке, чтобы убедиться, что он не дает сильной вибрации.

Безлопастной: более современная конструкция, не предполагает наличие лопастей. Конструкция представляет собой турбину, которая нагнетает воздух и пропускает его потом в нужном направлении.

Нельзя не отметить безопасность таких конструкций, особенно для маленьких детей. Постоянное мельтешение лопастей привлекает малышей, которых в силу возраста просто невозможно убедить в том, что милая, маленькая штучка — крайне опасна. Безлопастной вентилятор избавит вас от необходимости постоянно следить за ребенком.

Лучшие настольные вентиляторы по версии ФАН

Настольный вентилятор Scarlett SC-DF111S95

market.yandex.ru / Prt Scr

Мини-вентилятор настольный малой мощности. Лопасти маленького диаметра, всего 10 см. Можно поставить на самую небольшую поверхность. При этом есть возможность регулировки наклона. Работает от сети, есть возможность подключить USB-кабель. Сила потока воздуха — минимальная, поэтому комфортно использовать во время работы за компьютером.

Средняя стоимость: 799 рублей.

Вентилятор Midea FD 1520

market.yandex.ru / Prt Scr

Достаточно мощный настольный вентилятор с функцией регулировки наклона и двумя скоростными режимами. Управление механическое, в комплектацию входит таймер. Воздушный удар — до 3 м. Можно использовать как на рабочем столе, так и в спальне, на прикроватной тумбочке.

Средняя стоимость: 3590 рублей.

Настольный вентилятор Energy EN-1619

market.yandex.ru / Prt Scr

Необычная для настольных моделей конструкция в виде колонны. Достаточно мощный, мелкая защитная стенка, есть регулировка угла наклона. Можно выбрать из трех режимов скоростей обдува самый комфортный. Высота колонны 33 см. Благодаря такой конструкции занимает минимум места и может встать в любой угол.

Средняя стоимость: 3780 рублей.

Настольный вентилятор Electrolux ETF-107W

market.yandex.ru / Prt Scr

Симпатичный пластиковый мини-вентилятор для тех, кто много времени проводит за компьютером. Легко размещается на рабочем столе, выглядит стильно и не мешает. Защитная решетка — достаточно мелкая. Три скоростных режима позволяют пользоваться вентилятором с максимальным комфортом.

Средняя стоимость: 3315 рублей.

Настольный вентилятор CENTEK CT-5040

market.yandex.ru / Prt Scr

Небольшой металлический вентилятор с питанием от USB. Может размещаться на рабочем столе. Уровень шума низкий, можно установить в спальне, около кровати.

Средняя стоимость: 820 рублей.

Настольный вентилятор Maxwell MW-3547

market.yandex.ru / Prt Scr

Вентилятор достаточной мощности с регулировкой угла поворота и наклона. Управление механическое. Предлагается два режима скоростей. Низкое потребление электроэнергии позволят использовать аппарат в течение долгого времени.

Средняя стоимость: 1300 рублей.

Портативный вентилятор Rombica Flow Ultima

market.yandex.ru / Prt Scr

Портативный, необычного дизайна вентилятор, на выбор предлагается две цвета (черный и белый). Мелкая решетка ограничивает доступ к лопастям. В комплектацию входит воздушный фильтр, есть регулировка поворота. Питание от USB-порта. Также есть функция удаления мелких частиц в воздухе. Легко переставляется/перемещается по квартире.

Средняя стоимость: 2990 рублей.

Вентилятор портативный с функцией увлажнения ROMBICA FLOW Vortex

market.yandex.ru / Prt Scr

Маленький безлопастной портативный вентилятор на электронном управлении. Встроенный увлажнитель позволяет поддерживать правильный уровень влажности в помещении. Для использования в ночное время в конструкции предусмотрена подсветка. С учетом отсутствия лопастей и наличия подсветки хорошо использовать в детской в качестве ночника. Также есть настройки скорости воздушного потока.

Средняя стоимость: 2490 рублей.

Мини-вентилятор ручной Longwell Electric FAN

market.yandex.ru / Prt Scr

Суперкомпактный мини-вентилятор, который можно носить в кармане. Небольшие габариты и съемная подставка позволяют использовать аппарат в буквальном смысле везде. Питание от USB-провода делает его использование максимально доступным. Скорость потока также можно выбрать, даже такая небольшая конструкция предусматривает три разных режима работы.

Средняя стоимость: 1990 рублей.

Настольный вентилятор Xiaomi Solove F3

market.yandex.ru / Prt Scr

Мини-вентилятор настольный от признанного китайского производителя. Известная своим лаконичным дизайном компания Xiaomi не изменяет себе, представляя вашему вниманию маленький, округлой формы прибор в двух оригинальных цветах, которые будут смотреться почти в любом интерьере. Пластиковый корпус, три скоростных режима и автономное питание делает этот вариант очень удобным в использовании. Аппарат легко поместится в любой сумке или рюкзаке, его можно установить в машине, взять с собой на работу. Встроенный аккумулятор обеспечит до 6 часов автономной работы. Наклон корпуса легко и удобно регулируется. Аппарат можно не только поставить, но и подвесить (крепление типа «прищепка»).

Средняя стоимость: 1890 рублей.