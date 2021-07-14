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Нижегородские предприниматели получат 280 миллионов рублей от правительства
Общество
Нижегородские предприниматели получат 280 миллионов рублей от правительства
pixabay.com  /  Pexels

Нижний Новгород, 14 июля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о новых мерах поддержки предпринимателей. На эти цели регион выделит дополнительные 280 миллионов рублей.

Адресатами помощи станут компании, которые представляют пострадавшие от коронавируса области. Это кафе и рестораны, театры и концертные залы, а также турагентства и массажные салоны. Средства помогут возместить расходы на зарплаты сотрудникам за первые три месяца 2021 года.

Без поддержки не останутся интернаты, детские дома и ночлежки для бездомных и компании-перевозчики.

Ранее ФАН писал об обеспечении жильем нижегородских сирот. Только в 2021 году они получат 610 квартир.

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