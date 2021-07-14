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Дагестанская статистика зафиксировала рост цен на туристические услуги
Экономика
Дагестанская статистика зафиксировала рост цен на туристические услуги
pxhere.com  / 

Махачкала, 14 июля. Цены на санаторно-оздоровительные услуги в Дагестане в прошлом месяце выросли почти на 24%. С начала года отдых в санаториях республики подорожал на треть.

Согласно данным регионального органа госстатистики, в группе услуг в июне больше всего цены выросли на санаторно-оздоровительные услуги — на 25,9%. В целом услуги в сфере туризма в республике за месяц поднялись на 6,6%.

По сравнению с концом 2020 года стоимость лечения в местных санаториях выросла на 28,3%, в основном за счет подорожания соответствующих услуг в июне. При этом туристические услуги за это же время поднялись в цене на 20%.

По данным минтуризма Дагестана, с начала года существенно вырос туристический поток в республику. По итогам текущего года, ведомство прогнозирует, что регион посетит не менее миллиона гостей.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане продолжают дешеветь куриные яйца. По сравнению с апрелем 2020 года цена на них в республике упала почти на 45%.

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россия дагестан туризм санатории санаторный отдых
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