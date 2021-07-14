«Они не войдут в США»: Майоркас сделал предупреждение беженцам с Гаити и Кубы

Вашингтон, 14 июля. Министр внутренней безопасности США (DHS) Алехандро Майоркас предостерег кубинцев и гаитян от миграции через море. По его словам, за последние две недели при попытке пересечь Флоридский пролив погибло 20 человек. Об этом сообщил New York Post.

DHS chief warns Cubans, Haitians: Don't try to reach America by boat https://t.co/5Mdr69Rjih pic.twitter.com/pW5kPXUyMi — New York Post (@nypost) July 14, 2021

Майоркас, отметил, что несмотря на политический кризис, который сейчас разворачивается на Гаити и Кубе, любые беженцы, перехваченные на границе, будут возвращены в родные страны.

«Время никогда не подходит для миграции по морю. Для тех, кто рискует своей жизнью, это не стоит того. Если пойдете к морю, вы не войдете в Соединенные Штаты!», — заявил он.

Майоркас подчеркнул, что с октября прошлого года было перехвачено 470 кубинцев, а это почти в десять раз больше, чем за тот же период в прошлом году.

Где Байден?

Пока Белый дом грозит беженцам, штаты по-своему реагируют на разразившиеся политические кризисы в двух странах Латинской Америки. В различных городах Флориды прошли митинги в поддержку бастующих кубинцев. Сотни людей вышли на улицу, скандируя лозунг «Где Байден?» и «Cuba libre» (Свободная Куба — прим. ред.). Так они призывали американского президента проявить более жесткую позицию по ситуации в стране.

A few hundred protesters demonstrating in solidarity with protesters in Cuba are marching down N. Himes Ave. in Tampa right now. Group was demonstrating at Al Lopez Park earlier today. Police are following closely behind. @FOX13News pic.twitter.com/5zY8ciQPJJ — Jordan Bowen FOX 13 (@JordanBowenFOX) July 13, 2021

WHERE IS BIDEN?| Hundreds calling for change in Cuba are also demanding that the American government intervene. pic.twitter.com/HUVkpX1qnd — Rochelle Alleyne (@RochelleAlleyne) July 13, 2021

Протестующие заблокировали движение на шоссе Дейл Мэбри и частично закрыли крупную автомагистраль 275. В целом все прошло без серьезных столкновений, полиции пришлось задержать троих демонстрантов.

Политический кризис

В Гаити многотысячные беспорядки начались после убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену. Моиз был найден мертвым с 12 пулевыми ранениями и выколотым глазом. Несмотря на то, что полиция задержала 17 из 28 подозреваемых по делу об убийстве, беспорядки не утихают, гаитяне требуют прозрачного расследования и скорейшего суда. Чтобы сдержать протестующих, на улицы городов выведены военные.

На Кубе 11 июля начались беспорядки из-за того, что правительство не справляется с эпидемиологической ситуацией. Среди причин также гуманитарный кризис и рост инфляции. Протесты начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от Гаваны, и распространились по всей стране. Сообщается также что в результате митингов погиб один человек и несколько гражданских и полицейских получили ранения.