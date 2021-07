«Они не войдут в США»: Майоркас сделал предупреждение беженцам с Гаити и Кубы

Вашингтон, 14 июля. Министр внутренней безопасности США (DHS) Алехандро Майоркас предостерег кубинцев и гаитян от миграции через море. По его словам, за последние две недели при попытке пересечь Флоридский пролив погибло 20 человек. Об этом сообщил New York Post.

Майоркас, отметил, что несмотря на политический кризис, который сейчас разворачивается на Гаити и Кубе, любые беженцы, перехваченные на границе, будут возвращены в родные страны.

Майоркас подчеркнул, что с октября прошлого года было перехвачено 470 кубинцев, а это почти в десять раз больше, чем за тот же период в прошлом году.

Пока Белый дом грозит беженцам, штаты по-своему реагируют на разразившиеся политические кризисы в двух странах Латинской Америки. В различных городах Флориды прошли митинги в поддержку бастующих кубинцев. Сотни людей вышли на улицу, скандируя лозунг «Где Байден?» и «Cuba libre» (Свободная Куба — прим. ред.). Так они призывали американского президента проявить более жесткую позицию по ситуации в стране.

A few hundred protesters demonstrating in solidarity with protesters in Cuba are marching down N. Himes Ave. in Tampa right now. Group was demonstrating at Al Lopez Park earlier today. Police are following closely behind. @FOX13News pic.twitter.com/5zY8ciQPJJ