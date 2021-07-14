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Горячая штучка: в Германии определили «Мисс Барбекю-2021»
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Горячая штучка: в Германии определили «Мисс Барбекю-2021»

Лучшие хозяйки Германии сразились за звание «Мисс Барбекю-2021». Конкурс состоялся в немецком городе Фридрихсхафен.

Состязание прошло в рамках Международной ярмарки на Боденском озере. Девушки должны были продемонстрировать не только кулинарное мастерство, но и ловкость с эрудицией.

«Идея мероприятия принадлежит мне. Я подумал, что в сфере нужно придумать что-то новое. И тогда пришла идея выбрать «Мисс Барбекю-2021» по другим критериями: приготовление мяса, открывание пивных бутылок на скорость и вопросы об истории гриля», — объясняет организатор Рольф Хофер.

Лучше всех с конкурсными испытаниями справилась девушка по имени Сабина. Она налоговый консультант и мама двух семилетних близнецов. Победительница призналась, что очень любит готовить мясо, экспериментировать с новыми ингредиентами и проводить время с семьей.

«Это что-то невероятное, я не думала, что выиграю! Мне кажется, я не очень хорошо справилась с открыванием пива. Но я старалась изо всех сил: выучила наизусть анекдот, танцевала рядом с грилем, изучила историю барбекю», — признается обладательница титула.

В Германии приготовление мяса на гриле приравнивается к спорту. Начиная с мая в различных городах проводятся соревнования по барбекю. Подобным хобби занимается большая часть населения. Однако жарить колбаски в стране можно только в строго отведенных местах и без вреда для окружающей среды.

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германия конкурс мисс барбекю
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