Военная промышленность Саудовской Аравии выросла на 41% за полгода

Эр-Рияд, 14 июля. Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) отчиталось о росте числа лицензированных оборонных компаний на 41% с начала текущего года.

Саудовская Аравия инвестирует миллиарды долларов в собственную оборонную промышленность ради снижения зависимости от импорта, а также для создания новых рабочих мест в области, подразумевающей производство товаров с высокой добавленной стоимостью.

В настоящий момент уровень локализации военной промышленности королевства находится на отметке в 8%, при этом еще в 2017 году этот показатель колебался в пределах 2%. Саудовское руководство планирует увеличить его до 50% уже к 2030 году. Это означает, что половина необходимой для саудовской армии продукции должна будет производиться на территории самого государства.

В 2020 году Саудовская Аравия заняла шестое место в мире по военным расходам с показателем 57,5 миллиарда долларов. Примечательно, что это на 10% меньше, чем в 2019 году.

В настоящий момент основными поставщиками вооружений в королевство являются государства-члены НАТО, и прежде всего — США. В Конгрессе неоднократно звучали призывы о прекращении продаж вооружений Эр-Рияду в связи с продолжающейся войной в Йемене, однако до сих пор эти инициативы не получили развитие.

С 2014 года саудовская армия остается одним из главных участников гражданской войны в Йеменской Республике. Действуя по официальному приглашению президента Мансура Хади, королевство в качестве лидера арабской коалиции из девяти государств вступило в противостояние с восставшими хуситами, пользующимися поддержкой Ирана. Затратность операции привела к тому, что союзники стали один за другим выходить из войны, и в настоящее время свое присутствие в конфликте поддерживают лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Федеральное агентство новостей

За годы войны коалиция понесла убытки в сотни миллиардов долларов, так и не добившись решающего успеха. Кроме того, война затронула территорию самого королевства: хуситы неоднократно совершали ракетные обстрелы городов и стратегических объектов в Саудовской Аравии. Упорное сопротивление повстанцев и непрофессионализм, а также низкий моральный дух саудовских военнослужащих обусловили затяжной характер конфликта.

