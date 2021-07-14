Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 13:11
13:10
Происшествия
Суд приговорил к колонии полицейского, выстрелившего в девочку из-за отказа в интиме
13:09
Общество
Эфир: Насколько комфортно жить инвалидам в России, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
13:06
Политика
Политолог Матвейчев назвал Грузию «протекторатом и шестеркой» США
13:06
Происшествия
Жара на рейсе с открывшим аварийный люк пассажиром связана с техническими проблемами
13:04
Шоу-бизнес
Режиссер Стефанович незадолго до смерти рассказал о причине развода с Пугачевой
13:03
Общество
Проводим лето с комфортом: выбираем лучший настольный вентилятор
13:01
Шоу-бизнес
Стало известно, что оставил в наследство родственникам бывший муж Пугачевой
13:00
Политика
Стали известны сроки проведения переговоров России и США по стратегической стабильности
12:59
Общество
Терминал C возобновит работу в московском Шереметьево с 23 июля
12:58
Общество
Омбудсмен Кузнецова высказалась о вакцинации детей и подростков от коронавируса
Все новости

Военная промышленность Саудовской Аравии выросла на 41% за полгода
Весь мир
Военная промышленность Саудовской Аравии выросла на 41% за полгода
wikipedia.org  /  B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 14 июля. Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) отчиталось о росте числа лицензированных оборонных компаний на 41% с начала текущего года.

«В рамках национальной стратегии в секторе военной промышленности мы определили 11 целевых областей в качестве приоритетных, разработали дорожную карту исследований, приняли стратегию приобретения и определили, как стимулировать процветание военной промышленности в королевстве», — сообщает глава GAMI Ахмад Аль Охали в полугодовом отчете ведомства.

Саудовская Аравия инвестирует миллиарды долларов в собственную оборонную промышленность ради снижения зависимости от импорта, а также для создания новых рабочих мест в области, подразумевающей производство товаров с высокой добавленной стоимостью.

В настоящий момент уровень локализации военной промышленности королевства находится на отметке в 8%, при этом еще в 2017 году этот показатель колебался в пределах 2%. Саудовское руководство планирует увеличить его до 50% уже к 2030 году. Это означает, что половина необходимой для саудовской армии продукции должна будет производиться на территории самого государства.

В 2020 году Саудовская Аравия заняла шестое место в мире по военным расходам с показателем 57,5 миллиарда долларов. Примечательно, что это на 10% меньше, чем в 2019 году.

В настоящий момент основными поставщиками вооружений в королевство являются государства-члены НАТО, и прежде всего — США. В Конгрессе неоднократно звучали призывы о прекращении продаж вооружений Эр-Рияду в связи с продолжающейся войной в Йемене, однако до сих пор эти инициативы не получили развитие.

С 2014 года саудовская армия остается одним из главных участников гражданской войны в Йеменской Республике. Действуя по официальному приглашению президента Мансура Хади, королевство в качестве лидера арабской коалиции из девяти государств вступило в противостояние с восставшими хуситами, пользующимися поддержкой Ирана. Затратность операции привела к тому, что союзники стали один за другим выходить из войны, и в настоящее время свое присутствие в конфликте поддерживают лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 

Военная промышленность Саудовской Аравии выросла на 41% за полгода
Федеральное агентство новостей  / 

За годы войны коалиция понесла убытки в сотни миллиардов долларов, так и не добившись решающего успеха. Кроме того, война затронула территорию самого королевства: хуситы неоднократно совершали ракетные обстрелы городов и стратегических объектов в Саудовской Аравии. Упорное сопротивление повстанцев и непрофессионализм, а также низкий моральный дух саудовских военнослужащих обусловили затяжной характер конфликта.

В настоящий момент в качестве главного оружия борьбы с хуситами Саудовская Аравия использует всеобъемлющую блокаду, спровоцировавшую гуманитарный кризис в Йемене. 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Военная промышленность Саудовской Аравии выросла на 41% за полгода
саудовская аравия оружие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru