В России заразились коронавирусом еще 23 827 человек

Москва, 14 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 23 827 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 10,7%. Зарегистрировано 786 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 21 269 пациентов.

Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ранее назвал единственный способ защитить от коронавируса пожилых людей, которым нельзя вакцинироваться. Речь идет о формировании локального иммунитета.