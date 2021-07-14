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В России заразились коронавирусом еще 23 827 человек

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:37
Общество
В России заразились коронавирусом еще 23 827 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 14 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 23 827 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 10,7%. Зарегистрировано 786 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 21 269 пациентов.

Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ранее назвал единственный способ защитить от коронавируса пожилых людей, которым нельзя вакцинироваться. Речь идет о формировании локального иммунитета.

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