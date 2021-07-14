Польша пригрозила Белоруссии санкциями за мигрантов в Литве

Варшава, 14 июля. Евросоюз может наложить на Белоруссию санкции в связи с наплывом мигрантов в Литву. Об этом заявил МИД Польши.

Варшава пригрозила Белоруссии санкциями за ситуацию в Литве. Республика столкнулась с кризисом на фоне нелегально прибывающих в страну белорусов. Внешнеполитическое ведомство Польши не исключило, что Евросоюз введет ограничения против Минска.

Литва ранее заявила о невозможности передать белорусских мигрантов родной стране. Премьер-министр республики Ингрид Шимоните подчеркнула, что такие процедуры не работают.