Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 11:44
11:43
Общество
Союз кинематографистов организует прощание с режиссером Александром Стефановичем
11:42
Происшествия
Житель Приморья ради эксперимента застрелил человека из пневматического оружия
11:42
Экономика
Куриные яйца в Дагестане подешевели почти в два раза
11:41
Политика
«Восприняли с благодарностью»: депутат Рады рассказал о реакции украинцев на статью Путина
11:41
Спорт
«Крылья Советов» досрочно вышли в плей-офф Кубка европейских чемпионов
11:38
Общество
Заразившийся COVID-19 Боярский находится дома
11:38
Общество
Джордж Мартин займется производством триллера «Темные ветра» для AMC
11:36
Политика
Крымский депутат предложил защитить Украину от внешнего управления
11:35
Общество
Власти Петербурга рассказали, введут ли в городе систему QR-кодов
11:35
Общество
Сериал «Локи» получит продолжение
Все новости

Польша пригрозила Белоруссии санкциями за мигрантов в Литве

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:37
Политика
Польша пригрозила Белоруссии санкциями за мигрантов в Литве
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0 pl

Варшава, 14 июля. Евросоюз может наложить на Белоруссию санкции в связи с наплывом мигрантов в Литву. Об этом заявил МИД Польши.

Варшава пригрозила Белоруссии санкциями за ситуацию в Литве. Республика столкнулась с кризисом на фоне нелегально прибывающих в страну белорусов. Внешнеполитическое ведомство Польши не исключило, что Евросоюз введет ограничения против Минска.

Литва ранее заявила о невозможности передать белорусских мигрантов родной стране. Премьер-министр республики Ингрид Шимоните подчеркнула, что такие процедуры не работают.

Вернуться назад

санкции евросоюз белоруссия польша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru