Геннадий Онищенко объяснил лукавство данных ВОЗ об уровне заражения COVID-19 в России

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил лукавость данных ВОЗ об уровне заражения COVID-19 в России. Ранее стало известно, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россия переместилась на четвертое место в мире по числу заболеваний коронавирусной инфекцией, потеснив Францию. В то же время, по данным Университета Джонса Хопкинса, по этому показателю Россия по-прежнему находится на пятом месте, а Франция — на четвертом.

Комментируя эту новость, Геннадий Онищенко посоветовал не паниковать и пояснил, в чем лукавство данных ВОЗ. В первую очередь это показатель, что в России на очень высоком уровне находится диагностика COVID-19, пояснил собеседник ФАН.

«Этот показатель дает представление об общем количестве заболевших, а не об уровне заболеваемости, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии ФАН. — Мы всегда были в первой десятке по общему числу заболевших. Но этот показатель довольно лукавый. Во-первых, это показатель, что у нас лучше диагностика, наши тесты более чувствительные, а обследования делаются более тщательно. И второе: главный критерий — не абсолютные значения, а количество заболевших на 100 тысяч населения. Так вот, по этому показателю мы стабильно занимаем девятое-десятое место».

Федеральное агентство новостей /

При этом данные ВОЗ, например, по Индии, у Онищенко не вызывают доверия.

«Смотрите, Индия по интенсивности заболеваемости, то есть по количеству заболевших на 100 тысяч населения даже не вошла в первую десятку, что, на мой взгляд, говорит об ужасающем уровне диагностики COVID-19 в этой стране, — отметил Онищенко. — Что касается данных ВОЗ по России, то, во-первых, не надо наводить панику, а, во-вторых, чтобы ситуация улучшилась, обязательно нужно сделать прививки всем, у кого нет противопоказаний».

Согласно статистике ВОЗ, РФ при наличии 5 833 175 подтвержденных случаев заражения COVID-19 опередила по этому показателю Францию. Это произошло 7 июля. Институт Хопкинса по-прежнему отводит Франции четвертое место в мире по общему числу заболевших.

По данным ВОЗ и института Хопкинса, наибольшее количество заражений коронавирусной инфекцией зафиксировано в США — более 33,5 миллиона. На втором месте Индия — почти 31 миллион заболевших и Бразилия (более 19 миллионов).

За минувшие сутки в России было выявлено 24 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Прививку от COVID-19 получили более 28,6 миллиона россиян.