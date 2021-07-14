Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 11:44
11:43
Общество
Союз кинематографистов организует прощание с режиссером Александром Стефановичем
11:42
Происшествия
Житель Приморья ради эксперимента застрелил человека из пневматического оружия
11:42
Экономика
Куриные яйца в Дагестане подешевели почти в два раза
11:41
Политика
«Восприняли с благодарностью»: депутат Рады рассказал о реакции украинцев на статью Путина
11:41
Спорт
«Крылья Советов» досрочно вышли в плей-офф Кубка европейских чемпионов
11:38
Общество
Заразившийся COVID-19 Боярский находится дома
11:38
Общество
Джордж Мартин займется производством триллера «Темные ветра» для AMC
11:36
Политика
Крымский депутат предложил защитить Украину от внешнего управления
11:35
Общество
Власти Петербурга рассказали, введут ли в городе систему QR-кодов
11:35
Общество
Сериал «Локи» получит продолжение
Все новости

Эксперт Цыплаков объяснил успехи внешней торговли Китая
Экономика
Эксперт Цыплаков объяснил успехи внешней торговли Китая
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 июля. Озвучены перспективы внешней торговли КНР до конца года.

Высокие показатели продолжает демонстрировать внешняя торговля Китая. За период с января по июнь текущего года оборот страны вырос на 37,4%. Пекин нарастил поставки за рубеж на 38,6%, а ввоз продукции в страну увеличился на 36%. Об этом пишет REGNUM.

Тем не менее, вторая половина года обещает быть не столь успешной для экономики Поднебесной, так как эффект низкой расчетной базы 2020 года постепенно спадет, считает научный сотрудник международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма ВШЭ Сергей Цыплаков.

Эксперт убежден, что Китаю удается демонстрировать успехи, так как власти страны справились с оборотами пандемии COVID-19 и стабилизировали обстановку. В то же время, глобальная экономика начинает восстанавливаться, несмотря на сохранение заболеваемости коронавирусом.

Пользователи китайского портала «Гуаньча» высоко оценили решение российского министерства финансов по снижению доли доллара в ФНБ.

Вернуться назад

китай внешняя торговля Цыплаков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru