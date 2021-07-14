Эксперт Цыплаков объяснил успехи внешней торговли Китая

Москва, 14 июля. Озвучены перспективы внешней торговли КНР до конца года.

Высокие показатели продолжает демонстрировать внешняя торговля Китая. За период с января по июнь текущего года оборот страны вырос на 37,4%. Пекин нарастил поставки за рубеж на 38,6%, а ввоз продукции в страну увеличился на 36%. Об этом пишет REGNUM.

Тем не менее, вторая половина года обещает быть не столь успешной для экономики Поднебесной, так как эффект низкой расчетной базы 2020 года постепенно спадет, считает научный сотрудник международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма ВШЭ Сергей Цыплаков.

Эксперт убежден, что Китаю удается демонстрировать успехи, так как власти страны справились с оборотами пандемии COVID-19 и стабилизировали обстановку. В то же время, глобальная экономика начинает восстанавливаться, несмотря на сохранение заболеваемости коронавирусом.

Пользователи китайского портала «Гуаньча» высоко оценили решение российского министерства финансов по снижению доли доллара в ФНБ.