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Арестованный в Минске россиянин Дудников признал вину

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:35
Происшествия
Арестованный в Минске россиянин Дудников признал вину
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Минск, 14 июля. Гражданин России Егор Дудников признал вину в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок в Белоруссии.

В настоящее время 20-летний Дудников находится в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. Накануне он написал явку с повинной и стал сотрудничать со следствием.

О задержании россиянина стало известно в конце мая. В его квартире прошли обыски. Силовики изъяли необходимую документацию и предметы. Расследование уголовного дела продолжается.

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