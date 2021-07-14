Арестованный в Минске россиянин Дудников признал вину

Минск, 14 июля. Гражданин России Егор Дудников признал вину в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок в Белоруссии.

В настоящее время 20-летний Дудников находится в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. Накануне он написал явку с повинной и стал сотрудничать со следствием.

О задержании россиянина стало известно в конце мая. В его квартире прошли обыски. Силовики изъяли необходимую документацию и предметы. Расследование уголовного дела продолжается.