Киевские полицейские применили слезоточивый газ против пенсионеров милиции

Киев, 14 июля. Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих у здания Верховной рады пенсионеров милиции. Трансляцию митинга ведет телеканал «Украина-24».

Митингующие требуют пересчета пенсий, а также переговоров с председателем Рады Дмитрием Разумковым. Они дали ему полчаса времени на то, чтобы выйти к ним.

Ситуация у здания украинского парламента напряженная. Наблюдаются столкновения протестующих с полицией. Демонстранты пытаются продавить кордон правоохранителей, вставших в сцепку.

Накануне министр внутренних дел страны Арсен Аваков подал в отставку. Депутат Верховной рады Илья Кива не исключил, что это может повлечь за собой уход с поста президента Украины Владимира Зеленского.