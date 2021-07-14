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Киевские полицейские применили слезоточивый газ против пенсионеров милиции

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:38
Происшествия
Киевские полицейские применили слезоточивый газ против пенсионеров милиции
sq.com.ua

Киев, 14 июля. Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих у здания Верховной рады пенсионеров милиции. Трансляцию митинга ведет телеканал «Украина-24».

Митингующие требуют пересчета пенсий, а также переговоров с председателем Рады Дмитрием Разумковым. Они дали ему полчаса времени на то, чтобы выйти к ним.

Ситуация у здания украинского парламента напряженная. Наблюдаются столкновения протестующих с полицией. Демонстранты пытаются продавить кордон правоохранителей, вставших в сцепку.

Накануне министр внутренних дел страны Арсен Аваков подал в отставку. Депутат Верховной рады Илья Кива не исключил, что это может повлечь за собой уход с поста президента Украины Владимира Зеленского.

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украина Киев пенсионеры
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