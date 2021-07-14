США встревожены ростом российско-китайского военного сотрудничества

Оценивая российско-китайские отношения в сфере обороны, иностранные эксперты отмечают смещение акцентов с военно-технического сотрудничества на организацию совместных учебно-боевых мероприятий. Если раньше Россия только предоставляла Поднебесной высокотехнологичные виды вооружения — такие как, например, истребители Су-30МКК или зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», — то с недавних пор сотрудничество перешло к организационным формам, в том числе отработке методов совместного использования этих и других подобных видов оружия.

High-tech air defense can be a tricky geo-political game when deployed on such a border!



As China Deploys S-400 Air Defense on Indian Border, India Set to Buy Same Despite Possible US Sanctions@kparpiani @OfficerNagao https://t.co/uZXgDUHIg9 — Venus Upadhayaya (@venusupadhayaya) July 13, 2021

Также эксперты отмечают стремительный рост числа общевойсковых учений, которые проводят вооруженные силы РФ и КНР фактически во всех сферах боевого применения — на земле, на море и в воздухе. Тревогу американских специалистов вызывают сообщения, что Москва и Пекин перешли к совместным боевым тренировкам в космосе и киберпространстве.

К настоящему времени войска двух государств (иногда вместе с другими странами) провели порядка тридцати военных маневров, на которых отрабатывались самые разные варианты действий — как общевойскового, так и специального характера.

Череда учений

Так, например, в первых совместных учениях, проведенных в августе 2005 года на полигонах России и Китая, принимали участие более 10 тысяч военнослужащих. На них отрабатывались вопросы организации противовоздушной обороны войск, нанесение ударов сухопутными группировками, высадка и отражение морского десанта. С российской стороны, кроме прочего, были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160.

В дальнейшем учения стали организовываться и на море, где корабельные группировки флотов двух стран проводили совместное маневрирование, отрабатывали построение боевых порядков, учились борьбе с воздушными, надводными и подводными целями. Если раньше подобные тренировки проводились в непосредственной близости от собственных берегов, то в дальнейшем их география сильно расширилась.

Первые совместные военно-морские учения РФ и Китай провели в 2012 году в Желтом море, на следующий год подобные маневры прошли в Японском море, в 2014 году — в Восточно-Китайском море в районе спорных островов Дяоюйдао/Сенкаку, что сильно встревожило Японию и США. Однако это было только начало.

В 2015-м совместные тренировки состоялись в Средиземном море, где, как полагают специалисты, китайская корабельная группировка продемонстрировала всему миру готовность оказать поддержку России, в то время приступившей к решению боевых задач по уничтожению террористов на территории Сирии по приглашению правительства этой страны.

Летом 2017 года совместные действия были отработаны на Балтике, а уже осенью ВМС НОАК были приглашены в Охотское море, проход в которое для военных кораблей других держав был закрыт Россией еще в 2014-м.

В 2019 году во время военно-морских учений в районе японского острова Цусима самолеты ракетоносной авиации двух государств выполнили совместное патрулирование, вызвав особую тревогу со стороны Японии и США. В 2020-м состоялось подобное патрулирование, в котором участвовали два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и четыре китайских ракетоносца Н-6К с истребительным сопровождением. Они вошли в опознавательные зоны ПВО Южной Кореи и Японии, совершив облет островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Китаем, Южной Кореей и Японией.

Стратегический союз

Эксперты склонны считать, что этим маневром Россия продемонстрировала заинтересованным сторонам свою готовность поддержать Китай в случае трансформации территориальных споров в военные конфликты.

Также от внимания иностранных экспертов не ускользнул факт вовлечения российских специалистов в процесс построения китайской национальной противоракетной обороны (ПРО) и системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В американских источниках бытует мнение, что ПРО и СПРН Китая будут иметь высокую степень совместимости с аналогичными системами РФ (возможно, до степени организационного объединения на отдельных направлениях или полностью), что позволит осуществлять взаимное перекрытие зон перехвата ракетных угроз с различных направлений.

Разумеется, такое построение системы ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе не предвещает флоту и авиации США легкой жизни, о чем они и стенают в профессиональных изданиях, размышляя о необходимости скорейшего вовлечения Пекина в различные договорные обязательства для сдерживания роста военного могущества Поднебесной. Понятно, что США, мнящие себя «мировым жандармом», не имеют никаких рычагов влияния, чтобы остановить столь опасное для них российско-китайское военное сотрудничество.

Страхи Вашингтона

Участие НОАК в российских стратегических командно-штабных учениях «Восток-2018», «Центр-2019» и «Кавказ-2020» также вызывает большое беспокойство в американском военно-экспертном сообществе. Аналитики полагают, что российские военные, привлекая к стратегическим учениям китайских коллег, дают последним возможность на практике изучить опыт организации, планирования и проведения военных действий крупнейшего масштаба. И если участие НОАК в маневрах «Восток-2018» и «Центр-2019» можно объяснить территориальной близостью, то тренировки китайских военнослужащих в рамках «Кавказа-2020» в иностранной прессе вызвали много пересудов, связанных с опасениями привлечения НОАК к решению «украинского вопроса».

Комментируя подобные измышления, представитель Министерства обороны Китая, участвующий в учениях, заявил, что присутствие НОАК на стратегических КШУ «Кавказ-2020» «направлено на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран в новой исторической реальности, углубление сотрудничества в подготовке вооруженных сил и повышение потенциала войск в совместном противодействии угрозам безопасности и обеспечении регионального мира и стабильности». Хочется добавить: понимайте, как знаете.

Западные эксперты отмечают, что цели учений, заявленные как «антитеррористические», не соответствуют реально отрабатываемым на них задачам. Скорее Россия и Китай совместно готовятся к решению крупных конфликтов, используя для этого весь арсенал наличных средств вооруженной борьбы, более чем избыточный для противостояния группам террористов. Все это в совокупности дает аналитикам основание полагать, что между Москвой и Пекином де-факто существует прочный военный союз, который де-юре не оформлен никакими документами и обязательствами, кроме основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Военно-стратегическое партнерство России и Китая ставит в неловкое положение и США и блок НАТО с их постоянными попытками подменить собой Совет Безопасности ООН вмешательством в дела суверенных государств под различными, в том числе гуманитарными предлогами. После такого рушится государственность этих стран, а на их территории воцаряется хаос.

Нет сомнений, что мир стоит на пороге больших перемен, и скорее всего в ближайшие десятилетия будет устанавливаться новый мировой порядок. Каким он будет — покажет время. А сейчас мы имеем возможность наблюдать зарождение той силы, которая этот порядок и обеспечит — как бы тому не препятствовала страна, считающая себя «мировым гегемоном».