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Подлодки «Ясень-М» и «Борей-А» вышли в море для испытаний систем и механизмов

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:32
Армия
Подлодки «Ясень-М» и «Борей-А» вышли в море для испытаний систем и механизмов
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 14 июля. Предприятие «Севмаш» вывело на испытания в море сразу две атомные подлодки разных проектов.

В сообщении предприятия говорится, что в ходе испытаний специалисты проверяют работу систем и механизмов подлодок четвертого поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А».

«Проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько субмарин разных проектов. Стоит подчеркнуть, что подлодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» в начале июля впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания.

Ранее сообщалось, что субмарина «Казань» зашла на базу подводных лодок Северного флота (СФ). Подлодка приступает к отработке мероприятий по боевой подготовке в различных зонах Мирового океана.

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испытания подлодки борей
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