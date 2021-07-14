Подлодки «Ясень-М» и «Борей-А» вышли в море для испытаний систем и механизмов

Москва, 14 июля. Предприятие «Севмаш» вывело на испытания в море сразу две атомные подлодки разных проектов.

В сообщении предприятия говорится, что в ходе испытаний специалисты проверяют работу систем и механизмов подлодок четвертого поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А».

«Проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько субмарин разных проектов. Стоит подчеркнуть, что подлодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» в начале июля впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания.

Ранее сообщалось, что субмарина «Казань» зашла на базу подводных лодок Северного флота (СФ). Подлодка приступает к отработке мероприятий по боевой подготовке в различных зонах Мирового океана.