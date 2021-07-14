Дубцова рассказала о психологических сложностях на «Фабрике звезд»

Москва, 14 июля. Известная российская исполнительница Ирина Дубцова спустя почти 20 лет рассказала о тяжелой моральной обстановке на съемках телешоу «Фабрика звезд — 4».

Съемки проекта проходили в 2002 году, в то время он был одним из самых крупных и практически единственных реалити-шоу в стране. Внимание публики и прессы было колоссальным. Но сложнее всего Дубцовой было находиться под пристальным наблюдением камер 24 часа и семь дней в неделю.

«Конечно же, сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания», — рассказала артистка в интервью Teleprogramma.pro.

И если к камерам начинающие звезды постепенно привыкали, то вот находиться без родных и близких было крайне тяжело. Психологически давила и невозможность свободно выходить на улицу. Для того чтобы покидать помещение чаще, Дубцова пошла на хитрость и соврала о пагубной привычке.

«Чтобы выходить чаще, мне приходилось говорить, что я курю. Конечно, психологически тяжело жить 24/7 под пристальным вниманием — не каждый может с этим справиться», — призналась исполнительница и автор хита «О нем».

В этом году исполнительница с размахом отметила свое 39-летие. На фотографиях с шикарной вечеринки звезда позировала в белом костюме. Однако больше всего поклонников удивила новая внешность Дубцовой. Многие уверены, что она заметно переборщила с пластикой.