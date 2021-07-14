Мэрия Ростова призвала руководителей городских ТРЦ вакцинировать весь персонал

Ростов-на-Дону, 14 июля. Представители городской администрации Ростова, на очередном собрании, посвященном обсуждению эпидемиологической обстановке в городе заявили о необходимости вакцинации сотрудников торговых центров.

С такой инициативой выступил заместитель главы городской администрации Юрий Овчинников. Во время рабочей встречи с руководителями ростовских ТРЦ чиновник отметил, что для этих целей в городе действует много бригад по мобильной вакцинации. Чтобы привить персонал, достаточно подать заявку в управление городской торговли.

Кроме того, Овчинников подчеркнул, что, в отличии от других городов и регионов страны, в Ростове нет дефицита вакцины, а чтобы избежать распространения эпидемии, необходимо привить как минимум 60% горожан.

Ранее ФАН сообщал, что по инициативе мэрии Ростова, во время рейдов по соблюдению масочного режима в городском транспорте, помимо разъяснительных бесед с пассажирами добавилась бесплатная раздача масок.