Вильфанд объяснил, как связаны глобальное потепление и длительность времен года

Москва, 14 июля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что длительность сезонов года меняется на фоне глобального потепления.

По словам специалиста, уже сейчас можно утверждать, что уменьшается продолжительность зимнего периода. Он считает, что зимой температура воздуха по России может подняться на 3-5 градусов через 30 лет. Синоптик отметил, что это связано с глобальным потеплением. Однако эти изменения не отменяют сильных морозов, уточнил он.

«Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное», — подчеркнул Вильфанд.

Он объяснил, что летние температуры в России тоже меняются, но менее активно. Лето становится длиннее в среднем на один-три дня, считает синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пообещал москвичам красивую золотую осень. Также в столице ожидается бабье лето.