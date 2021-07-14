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Уголовное дело возбудили после массовой драки мигрантов на юго-востоке Москвы

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:23
Происшествия
Уголовное дело возбудили после массовой драки мигрантов на юго-востоке Москвы
pixabay.com  /  Pavlofox

Москва, 14 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту массовой потасовки приезжих из Средней Азии у станции «Кузьминки» метро Москвы.

Несколько сотен иностранных граждан устроили потасовку в одном из юго-восточных районов российской столицы. Причина случившегося пока неизвестна.

«По факту драки на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»)», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

На видеозаписях, опубликованных в Сети очевидцами, можно заметить, как мигранты наносят друг другу удары и громят припаркованные рядом автомобили. Точное количество участников драки неизвестно. По некоторым данным, их было в два раза больше, чем Росгвардии удалось задержать.

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кузьминки массовая драка драка мигрантов
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