Назван единственный способ защиты пожилых от COVID-19 при невозможности вакцинации

Москва, 14 июля. Единственный способ, позволяющий защитить от коронавирусной инфекции пожилого человека, которому нельзя вакцинироваться, назвал российский вирусолог.

Людям старше 60 лет нельзя проходить вакцинацию от коронавируса, если у них есть аутоиммунные болезни, аллергия в острой фазе или инфекционные заболевания. Единственным способом защиты является формирование локального иммунитета.

Для этого нужно, чтобы родные и близкие пожилого человека делали прививки. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с «Невскими Новостями».

Вакцинацию от коронавируса можно проходить без сдачи анализов на антитела. Об этом ранее рассказали в Минздраве России.