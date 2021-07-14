Профессор Иоффе назвал главную причину конфронтации Белоруссии и Литвы

Вашингтон, 14 июля. Главной причиной противостояния Минска и Вильнюса является активное вмешательство Литвы во внутренние дела Белоруссии.

Литва поддерживала противников белорусской власти. Однако государство ничего не приобретает в конфликте с республикой, кроме ущерба. Таким мнением поделился профессор из американского Рэдфордского университета Григорий Иоффе.

«Они бьют молотком по гвоздю, но не попадают по шляпке. Пытаясь наказать Лукашенко (президента Белоруссии. — Прим. ФАН), они его наказывают меньше всего», — пояснил профессор.

Вильнюс станет наиболее пострадавшей стороной в этом конфликте. Санкции и другие последствия противостояния могут привести к недовольству жителей Литвы и к новым тратам бюджета для устранения появившихся проблем, объяснил Иоффе.

Официальный Вильнюс ввел режим чрезвычайной ситуации 2 июля. Это связано с наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну якобы через территорию Белоруссии. Уточняется, что их количество с 2020 года выросло более чем в 20 раз.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните рассказала, почему нелегалов не удается вернуть на родину. По ее словам, механизмы передачи мигрантов больше не работают.