Правительство утвердило правила субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке

Москва, 14 июля. Федеральное правительство утвердило правила субсидирования дальневосточных авиаперевозок, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце июня подписал распоряжение о направлении 1,58 млрд рублей на субсидии для пассажирских авиаперевозок между регионами Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря программе субсидирования стоимость авиаперевозок в ДФО снизится.

Согласно правилам, авиакомпании выполнят почти 1,8 тысячи рейсов в рамках программы. Воспользоваться субсидиями смогут только компании, зарегистрированные на Дальнем Востоке, чьими акционерами являются два и более федеральных субъекта. Итоговое решение о предоставлении льгот авиаперевозчикам будет принимать специальная комиссия. В общей сложности кабмин планирует просубсидировать 20 маршрутов.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунов ранее разделил Дальневосточный федеральный округ по экономическому признаку на четыре части. Он объяснил, что зоны отличаются экономическим планированием, характером инвестпроектов и стратегией по привлечению денежных средств.