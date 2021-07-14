Defense World: российский «Прометей» наводит ужас на американских военных

Вашингтон, 14 июля. Новейший российский зенитный ракетный комплекс С-500 может превратить в груду хлама любое наступательное оружие США.

К такому выводу пришли обозреватели американского издания Defense World. Не так давно стало известно, что ЗРК С-500 «Прометей» уже в этом году появится на вооружении российской армии. По словам разработчиков, комплекс может эффективно бороться с самолетами пятого поколения, спутниками на низкой орбите и гиперзвуковыми ракетами, передает «ПолитРоссия».

Специалисты объясняют, что С-500 в состоянии обнаруживать и одновременно уничтожать до десяти баллистических гиперзвуковых целей. Высота поражения может достигать 180-200 километров, способность действовать в ближнем космосе является самой пугающей особенностью этого оружия.

Боевые возможности новой системы позволяют ей нейтрализовать любое наступательное американское оружие. Эксперты уверены, что разрабатываемая в США гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW, а также истребители пятого поколения F-35 будут легкими мишенями для российского «Прометея». Эксперты говорят, что боевые показатели нового комплекса «наводят ужас» на американских солдат.

Ранее телеканал RT сообщал, система ПВО С-500, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» скоро заступят на боевое дежурство. По мнению экспертов, новое российское оружие не имеет аналогов в мире.