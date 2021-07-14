Ночью в Улан-Удэ выпало рекордное количество осадков

Улан-Удэ, 14 июля. Город Улан-Удэ оказался затоплен из-за ночного ливня. Стихия оставила после себя размытые дороги и подтопленные улицы, а в некоторых кварталах нет электричества.

Ночью в центре Бурятии выпало около половины месячной нормы осадков, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в Instagram. Для откачки воды задействовано 12 вакуумных машин и 14 единиц спецтехники, в некоторых районах города остановлено движение трамваев.

Городская сеть ливневой канализации построена в 60-е годы и обладает небольшой пропускной способностью. В городе подтопило пять подстанций, из-за чего улицы Октябрьского и Железнодорожного районов остались без электричества. Энергетики с помощью спецтехники проводят откачку воды, заявили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» в Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Москве после аномальной жары пройдут локальные дожди. По предупреждениям синоптиков, температура воздуха в столице опустится, а в некоторых районах пройдут дожди.