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Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности войск ЮВО

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:38
Армия
Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности войск ЮВО
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности воинских частей Южного военного округа (ЮВО), сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, Шойгу проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО о выполнении мероприятий боевой подготовки.

«Особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры дислоцированных в регионе гарнизонов», — говорится в сообщении.

Ранее министр заявил об испытаниях двух перспективных учебных самолетов. Речь идет о Як-152 и УТС-800. В будущем они должны будут обновить парк учебных машин.

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