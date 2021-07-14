Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности войск ЮВО

Москва, 14 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности воинских частей Южного военного округа (ЮВО), сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, Шойгу проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО о выполнении мероприятий боевой подготовки.

«Особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры дислоцированных в регионе гарнизонов», — говорится в сообщении.

Ранее министр заявил об испытаниях двух перспективных учебных самолетов. Речь идет о Як-152 и УТС-800. В будущем они должны будут обновить парк учебных машин.