Инфекционист рассказал, почему дети легче переносят COVID-19

Москва, 14 июля. Дети легче переносят коронавирус из-за сниженной выработки активных веществ иммунной системы и плотности рецепторов, к которым присоединяется вирус.

Заболеваемость коронавирусом у детей прокомментировала руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням детей минздрава Московской области Елена Мескина. По словам эксперта, дети значительно реже страдают от хронических болезней, а их сердечно-сосудистая система работает лучше и стабильнее.

Педиатр Татьяна Чаленко добавила, что COVID-19 попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, эпителиоциты желудка и кишечника. Чем младше дети, тем у них меньше рецепторов, к которым присоединяется коронавирус.

Ранее сообщалось, что COVID-19 стал маскироваться под сезонную простуду. По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, к этому привели мутации коронавируса.