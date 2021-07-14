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Спортивный седан Elantra N 2022 года показали в Hyundai

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:04
Экономика
Спортивный седан Elantra N 2022 года показали в Hyundai
Prt Scr youtube.com  /  Hyundai N Worldwide

Сеул, 14 июля. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai провел полноценный показ спортивного седана Elantra N. Подобная модификация оказалась самой мощной и быстрой версией машины.

Транспортное средство укомплектовано оригинальными передними бамперами с расширенными воздухозаборниками. Под капотом спортивного седана Hyundai Elantra N находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 280 лошадиных сил. В режиме N Grin Shift отдача мгновенно повышается до 289 лошадиных сил, передает «Тарантас Ньюс».

Трансмиссия работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатым «роботом». Время разгона до 100 км/ч находится на уровне 5,3 секунды. Внешне автомобиль отличается от классической модели аэродинамическим обвесом с ярко выраженными боковыми «юбками».

Корпорация Hyundai ранее начала принимать заказы на обновленный легковой пикап Santa Cruz 2022 года. Транспортное средство будет доступно на американском рынке в пяти вариантах исполнения.

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hyundai elantra n спортивный седан
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