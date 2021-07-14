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Генерал ВСУ предложил возродить в украинской армии традиции УПА

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:02
Армия
Генерал ВСУ предложил возродить в украинской армии традиции УПА
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 июля. Вооруженные силы Украины должны возвращать и приумножать националистические традиции, заявил командующий Сил специальных операций генерал-майор Григорий Галаган.

В частности, по его словам, ВСУ должны активно перенимать опыт запрещенной на территории РФ экстремистской организации «Украинская повстанческая армия» (УПА1). Галаган уверен, что такой подход должен стать частью воспитания современного бойца ВСУ. Кроме того, он предположил, что именно отсутствие националистических основ поспособствовало тому, что Крым воссоединился с Россией.

«В условиях некоторой неопределенности был и переход военнослужащих на сторону врага. Это потому, что их воспитывали как профессионалов, но не воспитывали как патриотов. Такую работу надо было проводить с детства, и сейчас мы можем это изменить», — цитирует его издание «Госновости».

В 2014 году жители Крыма в ходе референдума поддержали возвращение полуострова в состав России. За воссоединение выступили более 96% крымчан.

Ранее сообщалось, что статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» вызвала бурю негодования среди украинских националистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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