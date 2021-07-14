Поисковая группа обнаружила массовое захоронение мирных жителей в Псковской области

Невель, 14 июля. Поисковики из Псковской и Новгородской областей наткнулись на массовое захоронение недалеко от деревни Борки Невельского района региона.

Как сообщил глава поисковых объединений, на этой территории во время Великой Отечественной войны гитлеровские войска жестоко расправились с тысячами мирных граждан Советского Союза.

По словам председателя совета командиров «Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н. И. Орлова» Игоря Неофитова, обнаруженное захоронение пока что вскрыто не было.

«Местные краеведы говорят, что это люди, привезенные из других мест, и которые эксплуатировались на местных работах. Исходя из площади этого квадрата, там может быть захоронено несколько десятков человек», — отметил Неофитов.

Руководитель поискового отряда города Невель Кирилл Шляц также подтвердил информацию о том, что речь может идти о жителях других регионов, которых специально привозили в Невель.

Ранее поисковики нашли останки 80 человек со времен ВОВ в Ленобласти.