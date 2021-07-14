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Спасатели эвакуировали пятерых человек с острова в Томске

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:52
Общество
Спасатели эвакуировали пятерых человек с острова в Томске
pixabay.com  /  Анатолий Стафичук

Томск, 14 июля. Во время грозы на реке Томь в районе деревни Эушта Кировского района Томска на острове Энеков застряли пять человек. Трое взрослых и двое детей не смогли выбраться самостоятельно.

Компания отдыхала на острове, их резиновую лодку унесло течением. Самостоятельно покинуть остров они не смогли. Ситуацию усугубляли надвигающаяся гроза и сильный ветер.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области. Они эвакуировали людей с острова. Резиновую лодку нашли ниже по течению.

Отважный местный житель спас двух купавшихся в небезопасном месте девушек, сообщал ФАН. Мужчина вытащил пострадавших на берег.

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