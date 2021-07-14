В Ленобласти разыскивается пострадавший в ДТП

Санкт-Петербург, 14 июля. Сотрудники ОМВД России по Волховскому району разыскивают пострадавшего в ДТП Олега Сергеевича 1989 года рождения, проживающего в поселке Лаврова 2-152.

Пострадавший 12 июля после 20:00 по московскому времени находился в хостеле «Ефремов сад» в деревне Трусова, взял ключи от автомобиля Lada Kalina серебристого цвета и уехал. Данная машина обнаружена в кювете за городом Сясьстрой Ленинградской области, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В Москве с участием мотоцикла произошло смертельное ДТП. Инцидент случился на Лермонтовском проспекте.