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Пушков назвал вранье основой идеи «процветающей независимой Украины»
Политика
Пушков назвал вранье основой идеи «процветающей независимой Украины»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 июля. Мысль о «процветающей независимой Украине» строится на лжи, уверен сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал интервью экс-президента страны Леонида Кучмы.

Бывший глава государства рассказал, что в 1991 году украинцам врали и рассказывали, что страна якобы кормит всю Россию. В это же время Киеву поставлялся газ и нефть по ценам «меньше чая, меньше воды». Пушков обратил внимание на эти тезисы и назвал слова экс-президента важными.

«Кучма вскрывает механизмы цветных переворотов и ложь украинской элиты — от Кравчука (Леонида, бывшего президента Украины. — Прим. ФАН) до нынешних времен. Вся идея «процветающей независимой Украины» построена на вранье», — подчеркнул сенатор в Telegram.

Ранее слова бывшего главы государства оценили пользователи Сети. Они не выразили удивления по поводу заявления об обмане народа в 1991 году.

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украина пушков кучма
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