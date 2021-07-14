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В минобороны Армении сообщили о гибели солдата при перестрелке с ВС Азербайджана

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:56
Армия
В минобороны Армении сообщили о гибели солдата при перестрелке с ВС Азербайджана
pixabay.com

Ереван, 14 июля. Армянский военнослужащий погиб вследствие перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-служба минобороны Армении.

Отношения двух стран по-прежнему остаются напряженными. Военнослужащие систематически открывают огонь на различных участках армяно-азербайджанской границы, что приводит к ранениям солдат с обеих сторон. При этом в Ереване заявляют, что инициатором перестрелок являются ВС Азербайджана.

Ранее армянское военное ведомство обвинило азербайджанцев в новой эскалации конфликта. В результате открытия огня пострадали двое военных Азербайджана и один боец ВС Армении.

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Армения азербайджан военный конфликт
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