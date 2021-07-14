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Певица Пелагея принимает поздравления с 35-летием

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:47
Шоу-бизнес
Певица Пелагея принимает поздравления с 35-летием
instagram.com  /  @pelageya_insta

Москва, 14 июля. Певица Пелагея готовится отпраздновать день рождения. В честь юбилея журналисты вспомнили яркие события из жизни фолк-звезды.

Звезды российского шоу-бизнеса и близкие готовятся осыпать поздравлениями певицу Пелагею, которая отмечает юбилей 14 июля. Артистке исполнилось всего 35 лет, но карьера звезды не сдает позиций уже почти два десятилетия. Исполнительница с восьми лет училась в музыкальной школе и буквально выросла на глазах зрителей, с юных лет появляясь на сцене. Прорывом в ее карьере стало выступление в проекте «Утренняя звезда».

Победа в шоу помогла артистке начать карьеру в столице и попасть в программу «Антропология». Шоу-бизнес подарил Пелагее не только популярность, но и верного друга в лице певицы Полины Гагариной — артистки до сих пор поддерживают теплые отношения. Кроме того, недавно звезда освоила роль наставника для молодых дарований и вошла в состав жюри проекта «Голос.Дети», передает Teleprogramma.pro.

Пелагея обрела статус любимицы россиян во многом благодаря репертуару. В самом начале карьеры артистка отдавала предпочтение фолк-музыке и даже пыталась создать группу с названием «Пелагея». Среди ее песен народными хитами стали композиции «Ой, да не вечер» и «Не для тебя», передает RT.

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пелагея день рождения звезды
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