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Жена Мамонова опровергла сообщения о его смерти

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:43
Общество
Жена Мамонова опровергла сообщения о его смерти
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 14 июля. Жена Петра Мамонова Ольга в разговоре с корреспондентом ФАН опровергла сообщения о его смерти, которые появились в Сети.

Ольга Мамонова рассказала, что артист находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Жена Мамонова также добавила, что врачи запретили ей рассказывать подробности о состоянии пациента. Корреспонденту ФАН она передала информацию, которую узнала по горячей линии.

Основатель группы «Звуки Му» находится в больнице с коронавирусом более двух недель. Его состояние не улучшалось, из-за чего музыканта пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

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жена мамонов коронавирус
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