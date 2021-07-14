Российские врачи объяснили, чем грозит обезвоживание в жару

Москва, 14 июля. Врачи из Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова объяснили, к чему может привести обезвоживание в жаркую погоду.

По словам медиков, достаточное количество воды нормализует кровяное давление, пищеварение и помогает регулировать температуру тела. А вот нехватка жидкости способна спровоцировать изменения в межпозвонковых дисках.

«Недостаток влаги в суставе — первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артрозау», — подчеркнула нейрохирург Нина Вознесенская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А вот пить в жаркую погоду алкоголь нежелательно, особенно пиво. Дело в том, что этот напиток нарушает распределение воды в организме и ухудшает метаболические процессы, пишет «Петербургский дневник».

Первыми опасными сигналами, которые указывают на обезвоживание, является сухость рта, носа и глаз. Внимание на это обратила врач-диетолог Людмила Денисенко.