Индекс Мосбиржи снизился на 0,67% в начале торговой сессии

Москва, 14 июля. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи упал на 0,67%, до 3851,16 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, потерял на старте торгов 0,83% и составил 1635,15 пункта.

Биржевой курс доллара составляет 74,14 рубля. Стоимость американской валюты по отношению к рублю снизилась на 0,21%. Евро упал на 0,11%, до 87,43 рубля.

Снижение российских индексов вызвано преобладанием пессимистичных настроений на мировых фондовых рынках. Так, американский индекс S&P 500 сократился на 0,15%; спад также наблюдается и на азиатских рынках. Стоимость нефти снижается из-за опасений, связанных с коронавирусом. Дополнительное давление оказывают ожидания снижения импорта сырья в Китае.

Аналитик Алексей Антонов ранее оценил ситуацию на российском рынке акций. По его словам, сейчас наблюдается картина, когда спекулянты распродают бумаги. Специалист также дал рекомендации по покупкам на фондовом рынке.