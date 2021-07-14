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Ростех поставил Индии авиадвигатели для учебно-тренировочного самолета HJT-36

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:41
Армия
Ростех поставил Индии авиадвигатели для учебно-тренировочного самолета HJT-36
ИА «Политика Сегодня»

Москва, 14 июля. Российская госкорпорация «Ростех» поставила Индии два авиадвигателя АЛ-55И для завершающей стадии испытаний самолета HJT-36, заявили в пресс-службе компании.

В настоящее время индийские боевые машины проходят последние тесты, по результатам которых они должны подтвердить свое соответствие ВВС Индии.

Как отметил генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин, все двигатели уже отгружены индийской стороне.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своими коллегой из Лаоса затронул тему поставки оружия в азиатское государство. По его словам, Москва и Вьентьян постепенно развивают двусторонние связи во всех сферах.

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россия индия самолеты
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