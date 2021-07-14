Байден выдвинул кандидатуру республиканца Джеффа Флейка на пост посла США в Турции

Вашингтон, 14 июля. Президент США Джо Байден выдвинул бывшего сенатора-республиканца Джеффа Флейка кандидатом на пост американского посла в Турции. Об этом говорится в заявлении экс-законодателя, опубликованном 13 июля на сайте для публичных объявлений Medium.

«Учитывая стратегическую важность отношений Соединенных Штатов с нашим давним союзником по НАТО, Турецкой Республикой, я польщен доверием, оказанным мне президентом Байденом в связи с назначением на должность посла. Это ключевой пост в важное время для обеих наших стран», — написал политик.

Кандидатуру Джеффа Флейка должен утвердить Сенат.

Политическая карьера

До этого Флейк представлял Аризону в Палате представителей с 2001 по 2013 годы и в Сенате с 2013 по 2019 годы. Будучи республиканцем, он стал одним из ярых критиков курса бывшего президента Дональда Трампа.

Флейк завершил свою службу в Сенате по истечении срока полномочий, отказавшись от переизбрания из-за разногласий с тогдашней американской администрацией. В 2020 году он поддержал Байдена на президентских выборах в Штатах.

В последние недели своего пребывания в Конгрессе Флейк раскритиковал Трампа за его позицию по вопросу убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Мужчина был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.

В ноябре того же года Трамп назвал королевство «великим союзником» и закрыл глаза на возможную причастность наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда к смерти журналиста.

«Великие союзники» не замышляют убийства журналистов, господин президент. «Великие союзники» не заманивают своих граждан в ловушку и потом не убивают их», — выразил свое неодобрение Флейк.

“Great allies” don’t plot the murder of journalists, Mr. President. “Great allies” don’t lure their own citizens into a trap, then kill them. https://t.co/PY6qOOIOI6 — Jeff Flake (@JeffFlake) November 20, 2018

Несмотря на то, что республиканский политик работал в Комитете по международным отношениям Сената, его заявления об отношениях с Турцией скудны.

В частности, в 2019 году он выступил с речью в Тринити-колледже, в которой упрекнул Трампа в восхвалении «плохих парней», в том числе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сложный период

Байден представил Флейка в качестве кандидата на должность посла США в Турции, когда отношения между Вашингтоном и Анкарой переживают сложный период.

Во-первых, поддержка Штатами курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС) вызывает серьезное недовольство у Анкары — в Турции считают, что эта группировка аффилирована с запрещенной в республике «Рабочей партией Курдистана» (РПК) и является угрозой национальной безопасности.

The United States should provide the U.S.-backed Syrian Kurds a waiver to sell their oil on the international market, the head of a Syrian Kurdish news agency argued. https://t.co/hwJRXGMBxB — National Interest (@TheNatlInterest) July 10, 2020

Во-вторых, в конце 2020 года США ввели санкции в отношении Турции из-за покупки Анкарой российской системы ПВО С-400. Вашингтон также исключил средиземноморское государство из программы производства истребителей F-35.

В-третьих, в апреле Джо Байден привел Анкару в ярость, заявив, что массовые убийства и депортации армян в Османскую эпоху были «геноцидом». Предыдущие президенты США избегали использовать этот термин из опасения, что это осложнит отношения с турками.

Примечательно, что в 2014 году Флейк был одним из пяти членов Комитета по международным отношениям Сената, проголосовавшим против признания геноцида армян.

Biden nominates Jeff Flake as Amb. to Turkey.



In 2014, Flake was 1 of 5 members of the Senate Foreign Relations Committee to vote against recognizing the Armenian Genocide - the first time in 25 years such a resolution had been referred to a committee.https://t.co/C5rPGSrbYX — Alex Galitsky (@algalitsky) July 13, 2021

В-четвертых, Вашингтон обвинил Эрдогана в антисемитизме из-за того, что турецкий лидер резко критиковал действия Израиля в отношении сектора Газа в ходе вооруженного конфликта в мае нынешнего года.

Тем не менее Байден и Эрдоган условились работать над улучшением отношений во время встречи в Брюсселе в июне. Тогда президент Турции заявил, что между Анкарой и Вашингтоном нет неразрешимых проблем.