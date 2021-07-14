Михаил Боярский заразился коронавирусом

Санкт-Петербург, 14 июля. Известного российского актера и исполнителя Михаила Боярского госпитализировали с симптомами коронавируса нового типа в Боткинскую больницу.

Артист болеет уже около недели. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, сначала Боярский находился дома, потом его увезли в больницу. Актер был вакцинирован, поэтому болезнь протекает в легкой форме.

Ранее стало известно о госпитализации известного актера и основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Уже несколько дней артист находится в тяжелом состоянии в коронавирусной больнице в Коммунарке.