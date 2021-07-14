Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 11:40
11:38
Общество
Заразившийся COVID-19 Боярский находится дома
11:38
Общество
Джордж Мартин займется производством триллера «Темные ветра» для AMC
11:36
Политика
Крымский депутат предложил защитить Украину от внешнего управления
11:35
Общество
Власти Петербурга рассказали, введут ли в городе систему QR-кодов
11:35
Общество
Сериал «Локи» получит продолжение
11:34
Общество
В России заразились коронавирусом еще 23 827 человек
11:31
Политика
Польша пригрозила Белоруссии санкциями за мигрантов в Литве
11:31
Происшествия
Арестованный в Минске россиянин Дудников признал вину
11:30
Происшествия
Суд перенес слушание по делу генерала Музраева
11:29
Экономика
Эксперт Цыплаков объяснил успехи внешней торговли Китая
Все новости

В Сети появились эффектные кадры работы авиации Минобороны РФ на пожарах в Якутии

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:44
Армия
В Сети появились эффектные кадры работы авиации Минобороны РФ на пожарах в Якутии
mil.ru  /  Минобороны РФ

Якутия, 14 июля. Авиация Министерства обороны России оказывает содействие в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). В Сети поделились видеороликом с места событий.

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 сбросили свыше 80 тонн воды на очаги возгорания, вертолеты Ми-8 совершили 27 сбросов. Телеканал «Звезда» опубликовал видеофрагмент эффектной работы российских военных.

В общей сложности авиация МО РФ выполнила 116 сбросов, что составляет примерно 420 тонн воды.

Ранее сообщалось, что два специализированных самолета Ил-76 были задействованы в тушении лесных пожаров в Оренбургской области. Воздушные суда выполнили восемь вылетов за двое суток.

Вернуться назад

минобороны рф якутия ил-76
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru