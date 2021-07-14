В Сети появились эффектные кадры работы авиации Минобороны РФ на пожарах в Якутии

Якутия, 14 июля. Авиация Министерства обороны России оказывает содействие в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). В Сети поделились видеороликом с места событий.

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 сбросили свыше 80 тонн воды на очаги возгорания, вертолеты Ми-8 совершили 27 сбросов. Телеканал «Звезда» опубликовал видеофрагмент эффектной работы российских военных.

В общей сложности авиация МО РФ выполнила 116 сбросов, что составляет примерно 420 тонн воды.

Ранее сообщалось, что два специализированных самолета Ил-76 были задействованы в тушении лесных пожаров в Оренбургской области. Воздушные суда выполнили восемь вылетов за двое суток.